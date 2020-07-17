三新股首掛兩升一平收 嘉興升10%每手賺520元

三隻新股昨日逆市掛牌，受大市下跌影響，兩升一平手收場，但有升幅的兩隻新股首日表現均較暗盤遜色。當中嘉興燃氣（9908）高開49%報14.9元，但其後股價不斷向下，午市走勢持續疲弱，最終收市報11.04元，較招股價10元，升10.4%，不計手續費及佣金，一手500股賺520元。



此輪新股浪潮中集資額最大的渤海銀行（9668）首掛平開，其後即刻「破底」，最高見4.82元，全日大部份時間均在招股價4.8元下遊走，最低見4.71元，惟收市前急升，最終險守招股價收報4.8元，每手500股帳面沒有賺蝕。



而內地白羽肉雞生產商山東鳳祥（9977）首掛高開6.3%報3.54元，其後迅速回落，最低見招股價3.33元，收市報3.36元，升0.9%，每手1000股帳面賺30元。



德合下限0.63元定價



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，早前的新股熱潮主要是因市場憧憬經濟反彈以及有「北水」支持，但最近疫情情況還原至3月份的水平，而香港基本面在過去數月並沒有太大起色，新股熱潮亦是有周期的，因此未來一段時間可能會「唞一唞」。



另外，今日掛牌的建築承建商德合集團（368）以招股價下限0.63元定價，公開發售部分超購近10倍，國際配售部分獲得輕度超額認購，一手中籤率10.01%，抽25手穩中一手。在耀才暗盤中，該股最高見1.07元，較招股價高69.84%，最終收市報0.85元，升34.92%，一手4000股帳面賺880元。而該股在富途暗盤中曾一度高見2.5元，較招股價升近三倍，收市報0.95元，升50.79%，一手帳面賺1280元。



新股首掛及暗盤



股份名稱 收市價（元） 變化幅度（%） 一手帳面變化（元）



嘉興燃氣（9908） 11.04 +10.4 +520



山東鳳祥（9977） 3.36 +0.9 +30



渤海銀行（9668） 4.8 - -



德合集團*（368） 0.85~0.95 +33.33至50.79 +840~1280



*暗盤交易



