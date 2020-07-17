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疫情利物流 駿高接單新高

2020-07-17 列印
　　疫情衝擊各行各業，物流公司駿高控股（8035）在逆市中尋得商機。該公司主席兼行政總裁吳展鴻表示，6月的完成單量約60萬張，按月增1倍，亦創新高；又相信電子商務在疫情過後仍會持續高速發展。該公司正研究進行併購，以提升綜合實力，但仍處於初步階段，未有透露詳情。

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