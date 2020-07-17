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九毛九正通齊配股抽水11億

2020-07-17 列印
　　股市近日反覆，但公司配股集資未停過，昨日開市前兩公司前先後公布配股行動，合共在市場「抽水」逾11億元。內地餐飲股九毛九國際（9922）擬以先舊後新的方式配售7000萬股，每股作價折讓至11.99元，集資8.39億元。

        內地汽車分銷商正通汽車（1728）昨公布，同樣以先舊後新配售2.45億股，佔現有已發行股本約10%，及已擴大發行股本約9.09%，每股作價1.09元，較日前（15日）收市價1.29元折讓15.5%，籌集2.67億元，而所得款項淨額2.63億元將用作一般營運用途。完成後，控股股東王木清及王偉澤的持股比例將減少至51.3%。

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