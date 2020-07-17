中環IFC外望——德銀新CEO進駐新加坡

香港政局動盪，加上港區國安法下，部份外資仍在觀察及了解詳細影響，而且中美角力美國把香港作為磨心，打出制裁香港的牌，香港對外資吸引力確是響了警號。據報道，德意志銀行新任亞洲區首席執行官進駐地點，亦會由香港改為新加坡。香港在加強吸引外資上真的要加把勁。



據報道，德銀駐香港的亞太區首席執行官Werner Steinmueller將於七月底退休，接棒者Alexander von zur Muehlen將由法蘭克福搬遷至新加坡接任該職位。德銀環境、企業和管理（ESG）新任主管卡姆蘭·簡（Kamran Khan）亦從美國遷往新加坡。市場人士解讀此舉是與本港局勢及港區國安法有關。不過，德銀發言人表示，公司仍然致力於亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。目前，在全球主要銀行的亞洲負責人中，只有瑞信的Helman Sitohang及瑞銀Edmund Koh駐在新加坡。本來，論股市交投、資本市場規模以至毗鄰中國，香港都較新加坡優勝，故德銀此舉動確實令人關注，希望香港的社會運動風波盡快能平息，國安法施行後亦讓外資安心，令香港競爭力快速回復如前。



何舜華出任東亞中國行長



東亞銀行（023）旗下東亞中國宣佈，任命何舜華為該行執行董事兼行長，並已獲中國銀保監會核准。何舜華具有豐富從業經驗、在銀行業服務逾30年。他曾在內地工作近十年，對內地金融市場有著獨到見解，在其帶領下，該行未來將積極推進業務轉型計劃。何舜華原為滙豐的老臣子，於2018年退休，退休前助滙豐力攻珠三角市場。



滙豐環球投資管理宣佈，將委任沈昱為中國及香港股票部主管，由今年9月起生效。該新職位尚待監管部門批准。她將向亞太區投資總監馬浩德（Bill Maldonado）匯報。



此外，其內地合資基金管理公司滙豐晉信， 已委任黃立華為主動權益總監，負責領導駐上海的股票投資管理團隊，自6月起生效。黃向滙豐晉信投資總監鄭宇塵匯報。



高瞻