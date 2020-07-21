估值達1.56萬億 螞蟻金服港滬上市啟動

再有航母級新股來港上市。支付寶母公司、阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團昨日宣佈，啟動在香港及上海「A+H」股同步上市計劃。據報螞蟻集團尋求在香港集資100億美元（約780億港元），料上市後估值達2000億美元（約1.56萬億港元）。分析指，近期新經濟股受追捧，螞蟻集團選此時機上市得宜，亦有望帶挈阿里的估值提升。受A+H兩地上市消息刺激，阿里巴巴與美國早段曾升4.26%，高位見257.67美元。



全球最大獨角獸、前稱螞蟻金服的螞蟻集團昨日宣佈，啟動在港主板和上交所科創板同步上市計劃，藉此進一步支持服務業數碼化升級，加強全球合作以推動可持續發展，以及支持加強技術研發和創新。消息指螞蟻集團來港上市集資目標為100億美元，由中金、花旗、摩根士丹利、摩根大通等協助上市，目前仍未有上市時間表，但料短期內實行。早前有報道指，螞蟻集團亦尋求上市估值為2000億美元，即與2018年融資時估值約1500億美元相比，兩年大增三分一。螞蟻集團拒絕評論。



傳上市籌780億



對於再有航空母艦級股份來港上市，港交所（388）行政總裁李小加表示，螞蟻集團選擇在香港申請上市，再次肯定香港作為全球領先新股集資市場的地位。上交所亦表示，螞蟻集團的申請展現了科創板身為中國科創企業「首選上市地」的市場吸引力和國際競爭力。



螞蟻集團董事長井賢棟表示，科創板和聯交所推出了一系列改革和創新的舉措，為新經濟公司能更好獲得資本市場支持。他又指，上市可以讓該公司更透明地面對世界與公眾，亦可「為客戶去創新，為社會去創造，為未來解決問題，做一家能活102年的好公司。」阿里就表示，螞蟻集團是其數碼經濟體的重要成員，相信對方上市有利其未來增長，為客戶、合作夥伴和股東創造價值。



2014年成立的螞蟻集團由阿里持有33%股權，未有透露上市後的股權架構，而今年初港交所就企業版同股不同權作出諮詢，建議企業股東可擁有最多5倍的投票權，其中條件為持股量逾30%，子公司的市值需達2000億港元等。當時獨立股評人David Webb曾批評有關諮詢是為螞蟻集團上市鋪路。



李小加：肯定香港IPO地位



友信證券研究部總監陳偉聰表示，最近市場熱衷追捧新經濟股，令其估值高於以往平均值，相信亦因此吸引螞蟻集團選此時公佈上市計劃，並可取得資金進一步研發及拓展業務。他指出，市場一直憧憬阿里分拆螞蟻集團上市，相信短期內亦可推高阿里股價，「一日未拆都只係帳面數，但分拆完螞蟻股價有得升嘅話，對阿里釋放價值好重要。」