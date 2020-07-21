「港版納指」下周一登場 阿里騰訊美團小米領軍

恒指公司將於下周一（27日）起推出被譽為「港版納指」的恒生科技指數。恒生科技指數將納入港股市場市值最大的30隻股份，涵蓋網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務，頭四大重磅成份股為ATMX，即阿里（9988）、騰訊（700）、美團（3690）及小米（1810）。



恒生科技指數選股範疇除了網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務五大主題外，亦包括資訊科技、非必須性消費、工業、金融及醫療保健五大行業。另外，恒指公司亦會根據創新力考量合資格公司，即是利用科技平台進行運營、研究發展開支佔比及收入增長。



每季檢討設快速納入



除此之外，恒生科技指數成份股每季進行一次檢討，亦設有快速納入機制。假設新股首掛日收市市值在現有指數成份股中排名前10，該新股將被納入指數，一般於首掛後的第10個交易日收市後實施。



不過，有別恒指及恒生綜合指數個股10%比重上限，恒生科技指數個股比重上限壓縮至8%。據恒指公司數據，截至上周五，恒生科技指數的頭五大成份股，即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及舜宇光學，已經超出8%上限，意味該五隻成份股將面臨減磅。另外，備受關注的中概股京東（9618）及網易（9999）亦榜上有名，比重分別為4.84%及2.46%。



恒指公司數據顯示，恒生科技指數年初至今回報率達45.5%，遠超恒生綜合指數的-2.44%。惟恒生科技指數由於成份股本身科技的屬性及指數選股集中，波幅相對較高，年初至今恒生科技指數波幅為42.63%，高於恒生綜合指數的28.9%。恒指公司副行政總裁巫婉雯稱，公司擬將恒生科技指數打造成為繼恒指及恒指綜合指數後，第三條主打的旗艦指數，以吸引更多科技公司赴港上市。



發展配合指數的產品方面，黃偉雄續指，不少基金公司對恒生科技指數有興趣，相信很快有基金產品推出市場，公司亦將繼續與交易所交流發展相關產品的潛力。



