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製片商稻草熊申港上市

2020-07-21 列印
　　由影星吳奇隆創辦的稻草熊昨遞交上市申請，擬於主板上市。稻草熊為內地劇集製片商及發行商，市傳將回港第二上市的愛奇藝與該公司關係密切，為其近三年來單一最大客戶，而且擁有19.57%股權。聯席保薦人為招商證券及中信建投。

　　據該公司招股書披露，稻草熊涵蓋電視劇、網劇投資、開發、製作及發行，按去年首輪播映電視劇數目計，該公司於內地所有劇集製片商及發行商中名列第4，市場份額為6%。

　　稻草熊首季純利按年漲1.2倍，至4289萬元人民幣；惟收入則按年跌6.6%，至3.3億元人民幣。

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