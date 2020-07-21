  • 2020年7月21日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 新冠肺炎沙士施匡翹三浦春馬慈雲山

日報新聞 > 財經

拼多多：誇大成交文章不實

2020-07-21 列印
　　對於網上流傳文章指，騰訊（700）持有的內地網購平台拼多多被質疑誇大成交額。有內媒引述拼多多管理層表示，拼多多在數據披露方面沒有任何問題，但事件背後反映有競爭對手通過歪曲事實，以及操縱輿論式的商業競爭，讓人不寒而慄。

　　內地網上近日流傳一篇文章，為《拼多多高管終於承認：今年Q1財報GMV等核心數據，有大量水份來源》，內容指出本月初於研究機構New Street的電話會議上，拼多多副總裁兼投資者主管披露，該公司在首季存在數量巨大的取消定單被計入成交金額（GMV），而被指成交額造假。內地媒體引述拼多多戰略副總裁九鼎發公開信表示，「操縱輿論讓人不寒而慄」，認為文章與事實不乎。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd