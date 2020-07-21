疫情重創本港消費 美麗華料盈利大減

傳統業績期將至，多間企業陸續公佈盈利預測。美麗華酒店（071）昨日發盈警，預期截至今年6月底止半年，收入及股東應佔溢利按年大幅減少，主因新型冠狀病毒於全球肆虐，打擊消費意欲，加上各國及香港採取防疫措施，令集團旅遊、酒店及餐飲業務收入急速下挫。



美麗華指出，集團收租業務表現亦因租金下行，以及給予租客租金優惠，而較去年同期遜色，因此預期相關投資物業估值亦有所下跌。



閱文料上半年盈轉虧



閱文集團（772）亦發盈警，預期上半年由盈轉虧，主因商譽及商標權減值37至47億元人民幣，以及新麗傳媒收入及經營業績未達預期。新麗傳媒為閱文附屬公司，在中國從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行。



另外，五礦資源（1208）昨發盈警，預期截至今年6月底止上半年度，應佔稅後淨虧損擴大至1.58億美元，上年同期應佔稅後淨虧損為8100萬美元。該公司指出，這是由於受疫情及Las Bambas社區堵路影響，商品價格及銷量同告下跌所致。



電子煙製造商思摩爾（6969）亦發盈警，預期上半年溢利及全面收益按年大跌約89.1%至94%，主要由於金融工具的公允價值變動，上市開支及以股份為基礎的付款開支合計約12.31億元人民幣所致。經調整溢則為12.9億至13.3億元人民幣，按年增長38.1%至42.9%。



藥明康德（2359）表示，公司逐步從新冠肺炎疫情中恢復過來，並在第二季實現強勁增長，季內淨利潤按年增長111.46%，至14.1億元人民幣。公司預計上半年淨利潤按年增長62.5%，至17.2億元人民幣。



藥明康德次季多賺逾倍



另一方面，虎視傳媒（1163）發盈喜，截至6月底止半年，經調整純利預期按年增加不少於40%，主要由於按每次完成行動成本（CPA）定價模式計算之收益增加；及公司提高廣告優化效率，降低來自媒體發佈商的流量獲取成本，CPA毛利率上升所致。



