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上汽終止收購神州租車

2020-07-21 列印
　　捲入瑞幸假帳風波的神州租車（699）去向峰迴路轉，神州租車母企神州優車，月初一度與上汽集團簽訂的收購要約，昨日宣佈告吹，繼而重新將目光投向原買家北汽集團身上，以相同條件轉讓神州租車股份。同時神州租車昨晚發公佈指出，接獲主要股東神州優車通知，神州優車於7月16日接獲中證監通知，已就懷疑神州優車違反訊息披露法律法規對神州優車展開調查，但神州優車的調查並無限制神州優車的業務及營運。

　　在上交所上市的上汽集團昨公佈，旗下上汽香港原於本月2日簽訂的收購要約，因在後續股權轉讓協議的談判過程中，出現影響交易的新情況，雙方未能在計劃時間內就有關先決條件達成一致，為保護該公司利益，上汽香港於本月12日決定終止交易。

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