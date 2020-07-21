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中移動上月客量跌24萬

2020-07-21 列印
　　內地三大電訊商昨日齊公佈6月份運營數據，中國移動（941）6月份移動客戶總數減少24萬戶。內地三大電訊商昨日股價齊齊下挫，其中中移動昨日收報53.75元，跌0.7%。

　　中移動昨日公佈，上月流動客戶總數達9.5億戶，按月減少24萬戶；全年累計則下跌353.8萬戶。當中，6月份4G客戶數達7.6億戶，按月增加218.4萬戶；5G套餐客戶達7019.9萬戶，按月增加1459萬戶，較5月份淨增1186.4萬戶。有線寬頻業務方面，6月份客戶總數達1.97億戶，按月增192.1萬戶；今年首6個月累計，淨增1007.5萬戶。

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