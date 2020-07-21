中環IFC外望——滙豐自願醫保 保額可達4000萬

自港府為自願醫保計劃（VHIS）提供稅務優惠後，不少保險公司已「搶閘」提供自願醫保計劃，而滙控（005）旗下滙豐保險昨日亦終於推出自願醫保計劃，並細分為標準計劃及靈活計劃。被問及為何現時才推出自願醫保計劃，滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，不需要搶「頭啖湯」，公司已做足功課，了解市民對醫療保險的需求，並提供最好的服務予客戶。



除了自願醫保之外，滙豐保險亦在網上推出新產品「滙家保」，提供多達84款保障組合讓客戶訂製每年續保的定期人壽計劃。張家俊續指，「滙家保」的優勢是首10年的保費是固定的、人壽保障高達700萬及可增加保障項目。



滙豐保險香港行政總裁文德華指出，受疫情影響，網上投保的數量增加，並預期網上投保的增長將會持續。



滙豐保險的調查發現，所有稅務優惠產品中，自願醫保計劃的認知度最高，達84%；在尚未購買自願醫保計劃人士中，有40%的人考慮在接下來12個月內投保，其中介乎18至30歲的年輕受訪者最為踴躍，達46%；另外，23%香港人對沒有足夠醫療保險感到遺憾。



渣打3.1億穗設大灣區中心



渣打銀行宣佈，於廣州市天河區設立渣打銀行大灣區中心，整個項目總投資額為4000萬美元（約3.1億港元）。中心由本季度起陸續投入運作，預計到2023年底員工人數將達1600人以上。



該行指出，渣打銀行大灣區中心將坐落於廣州中軸線新地標項目廣州環貿中心（廣州ICC），是渣打在大灣區發展的重要戰略項目，將用作支援區內個人及企業銀行業務營運，推動創新金融方案開發及應用，並加強渣打在大灣區內的跨境銀行服務。



渣打集團（2888）行政總裁溫拓思表示，粵港澳大灣區是世界上富有活力和具競爭力的一流灣區和世界級城市群，對銀行服務的需求正大幅增加，因此渣打已經把大灣區發展提升至重點策略領域，並利用該行的人才、科技及對客戶深厚的認識，推出創新的產品和服務支持大灣區的發展。



高瞻