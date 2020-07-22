IBM可口可樂業績勝預期 憧憬推紓困措施 杜指升159點

市場對白宮的新一輪紓困刺激政策持樂觀情緒，加上IBM以及可口可樂業績較市場預期為佳，帶動美股早段曾升逾300點。杜指曾見26985點，升304點；標普500指數報3271點，升20點；納指報10748點，跌18點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26840點，升159點；納斯達克指數收報10680點，跌86點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.48港元，較香港收市價跌0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見554.87港元，較香港收市價跌9.13港元。



紓困計劃望月底通過



美國財長努欽（Steven Mnuchin）表示，將盡力在本月底推出新一輪一萬億美元紓困計劃，目前正與總統特朗普及共和黨議員商討新一階段的紓困措施，將會以小童、工作與疫苗為主軸，預計紓困規模為一萬億美元，最快本月底將會立法通過並實施。不過現階段兩黨對紓困內容爭論不休，是否能如期推出仍為未知之數。



另一方面，美國重磅企業陸續公佈業績，IBM以及可口可樂業績均優於預期。



IBM第二季度盈利跌46%，降至13.6億美元；收入下跌5.4%，但盈利以及收入均優於預期，刺激股價早段升近3%；可口可樂第二季盈利17.79億美元，按年下跌逾三成，收人亦下降逾28%。業績倒退，主要是疫情令飲品銷售受挫，但公司指隨著抗疫措施放寬，業務有改善跡象，上述樂觀言論推動股價早段升逾3%。現貨金價續升約1.1%，每盎司升20美元，至1837.5美元。



金價造好，升超過1%。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1843.9美元，升26.5美元，升幅1.46%。



歐盟就復甦基金達共識



歐盟領導人就歐盟經濟復甦基金刺激計劃達成共識，按照協議，歐盟將發行7500億歐羅的聯合債券，創歐盟史上最大規模舉債，以幫助歐盟度過新冠疫情所造成的經濟衝擊。



歐洲股市方面，歐洲三大股市齊齊造好。英國富時100指數收報6269點，升8點；德國DAX指數收報13171點，漲124點；法國CAC 40指數收報5104點，升11點。另外，意大利富時MIB指數報20760點，升138點。



