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羅兵咸料港零售挫兩成

2020-07-22 列印
　　本港零售市道下滑，會計師行羅兵咸永道預測，香港零售銷售今年全年將下跌19.7%，至約3460億元，較年初預期的跌2.5%進一步大幅下調。羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，預計水平已較悲觀，零售業復甦仍視乎通關情況而定，若11、12月仍未能恢復通關，相信該跌幅將較原來預計更大。

  該行又指，由於不少國際品牌撤出旺區，令油尖旺及中環等區「吉舖」增加，料該地段租金或下跌多達五成。

　　鄭煥然指出，6月零售業出現短暫復甦，惟受到第三波疫情影響，料9月份銷情仍較差，但仍有望在11月份迎來全面復甦，冀第三波疫情於8月尾或9月過去，且沒有第四波疫情出現，10月或11月能夠陸續恢復通關。
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