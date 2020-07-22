科網股熱炒勁升 騰訊阿里齊漲7%

「港版納指」恒生科技指數將於下周一登場，加上螞蟻集團啟動來港上市計劃，科網股強力反撲，騰訊（700）及阿里（9988）齊漲逾7%，帶動恒指一舉收復10天線（25555）及20天線（25292），更以全日高位收市，報25635點，飆577點，大市成交金額增至1617億元。



在「港版納指」中，阿里為最大權重比的成份股，兼炒作旗下螞蟻集團啟動港滬IPO舉動，阿里借勢炒上，抽高7.26%，收報257元；騰訊於歷史高位收市，收飆7.94%，報564元，貢獻大市231點升幅；美團（3690）炒高8.81%，收報205元；小米（1810）揚4.93%，收報16.6元；同系金山軟件（3888）漲9.18%，收報41.05元。



港交所升一成破頂



花旗表示，科技指數有助提升對在港上市的科網股興趣，並吸引部份資金同步關注美國納指及本港科指。與此同時，該行認為新指數及與指數相關產品，料可拉高港股交投，日後吸引高質素中資科企考慮來港掛牌。藍籌重磅股港交所（388）破頂兼高位收市，急漲9.83%，收報380元，為表現最佳藍籌股，獨力推高恒指123點。



生物科技股份將納入恒生綜合指數選股範疇，有關板塊表現標青。藥明康德（2359）漲6.61%，收報116.2元；華領（2552）炒高6.29%，收報7.44元：藥明生物（2269）漲5.17%，收報152.5元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，新指數的推出，最受惠的並非一眾科技股，而是港交所。他預料與恒生科指掛鈎的期指、期權、窩輪、牛熊證等衍生工具將相繼推出，推高港股交投以及港交所收入，港交所股價上望至400元關難度不高。



