除牌覆核成功 雙樺抽升七成

五個月前因業務「唔夠秤」被港交所勒令停牌的雙樺控股（1241），因引入有關冷庫及冷鏈供應新業務，又搬遷生產基地至安徽，罕見地覆核成功，逃過被除牌的厄運。該股昨午後復牌即跳高至0.12元，較停牌前0.07元，飆71.4%，曾至高位0.27元，其後逐步回落，收報0.119元，仍漲70%。



汽車零件供應商雙樺控股曾於2月10日接獲港交所通知，因公司未能維持足夠營運水平，及擁有足夠價值的資產支持其營運，決定將其停牌處理。同月18日，該公司就停牌決定向上市委員會申請覆核。其後公司又於6月28日出售上海雙樺供應鏈管理有限公司40%股權予一間冷藏庫及冷鏈物流供應商，並達成合作關係，以轉變業務戰略。



