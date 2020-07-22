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富智康料中期虧損擴大

2020-07-22 列印
　　在疫情衝擊下，多間公司昨日發盈利預告。富智康集團（2038）預計，今年上半年營業額將超過36.6億美元，去年同期則為63.89億美元；綜合淨虧損將擴大至約1.05億美元或以下，去年同期為8383.9萬美元，主要是因富挑戰性境況及疫情進一步加劇手機市場產能過剩和業務競爭，並對該公司價格和毛利率帶來下行壓力。

　　特步國際（1368）亦預期，今年上半年盈利將按年減少約45%至55%，去年同期賺4.63億元人民幣。昂納科技（877）估計，截至今年6月底止中期，盈利按年下滑40%至50%，去年同期盈利為8311.4萬元。

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