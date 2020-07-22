融創擬分拆物管 來港上市籌78億

物管股分拆熱潮持續，路透社旗下IFR引述消息人士指，融創中國（1918）正考慮分拆其物業管理服務業務在港上市，初步預計將會集資10億美元（約78億港元），集團目前正與財務顧問商討上市事宜，最早或會在今年內進行IPO，集團對此拒絕發表評論。



根據融創服務官網顯示，公司於2004年起步，跟隨地產板塊試水物業服務，擁有一級物業管理資質，截至今年4月底，已經在八個大區域、141座城市中，擁有445個項目以及421個高端案場，服務客戶逾百萬戶。服務業態則涵蓋別墅和城市豪宅等高端住宅、普通住宅、商業、寫字樓以及城市綜合體。



傳滴滴研登陸港股



日前市傳內地召車平台滴滴出行正與投行接觸，計劃啟動在港上市程序，目標估值超過6000億元。有內媒引述公司內部人士指，公司正在籌備在港上市，但具體方案仍在推進當中，公司目前資金狀況仍然充沛，帳面現金超過500億元，但投資人方面有退出訴求。



同一期間，有疑為滴滴出行部份股權，被放上阿里巴巴（9988）旗下的阿里拍賣平台進行資產拍賣，起拍價為9200萬元人民幣，增價幅度為100萬元人民幣，7月29日起舉行競拍，而競買人亦要求為非阿里巴巴及騰訊（700）的競爭者和競爭者關聯方。據拍賣詳情顯示，是次競拍出讓股權，為該召車平台的A-x輪優先股。翻查記錄，滴滴出行於2012年進行A輪融資，投資方為金沙江創投，交易金額為300萬美元（約2340萬港元）。



另外，葉氏化工（408）計劃分拆旗下洋紫荊油墨在深交所上市，已獲港交所（388）批准，是次上市計劃籌集4億至4.5億元人民幣。



