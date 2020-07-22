中環IFC外望——逾半中型企料需時半年復甦

新冠疫情重創中小企，渣打銀行的中型企業脈搏調查顯示，有68%受訪香港中企指每月收入減少20%至50%，並五成半預期需時最少6至12個月才可從疫情的打擊中復甦過來，更有三成六認為復甦期會長達12至24個月。相較疫情前，不少企業更熱衷於轉型至靈活的營運模式及運用科技支持業務增長。



調查訪問了中國、香港、印度等五地逾200間中企決策者，有七成二受訪者表示會優先透過提升營運靈活度和彈性支持業務增長，並有逾六成人認為確保營運模式能抵禦衝擊較「利用科技與競爭對手區分」和「向客戶提供更多增值方案」更為重要。



香港方面，分別有59%的受訪中型企業認為「提升企業營運靈活度及彈性」和「利用科技與競爭對手區分」是兩大推動業務增長的優先工作。



調查顯示，涵蓋五地受訪者中，有六成一表示每月收入錄得20%至50%的跌幅，五成三受訪者認為需要最少6至12個月才可在疫情的影響中復甦及回復穩定營運，較香港受訪者稍樂觀。



疫市數碼支付增 AlipayHK業務大升



新冠肺炎疫情持續，市民防疫抗疫支付形式逐漸傾向數碼化。「阿里系」移動支付公司支付寶香港（AlipayHK）交易量在疫情期間有所上升，上半年交易筆數以及交易金額均較去年同期錄得雙位數百分比的增幅，而六月份加入合作的中小型商戶數量亦較去年同期升超過44%。



支付寶香港表示，商戶為減輕因疫情對業務帶來的影響，紛紛加入流動支付，除可以迎合市民的消費習慣，以及為店員提供更有效的保障，亦可提供線上交易服務以把握互聯網商機，因此選擇以商戶碼作為收款方式的商戶較去年六月大幅增加八成，而顯示商戶碼毋須佔用空間及省卻使用任何裝置，一般保持2至8厘米距離即可完成交易，受中小規模商戶青睞。



疫情下零售業頗受打擊，支付寶香港將會推出連串措施協助商戶進行數碼化轉型，包括即日起新商戶加入將豁免首年交易費、疫情期間為部份小商戶於社交平台分享其背後小故事。



高瞻