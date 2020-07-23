下令關閉休斯敦中國總領事館 美中緊張升級 杜指升165點

美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館，令中美緊張關係再度升級，杜指早段反覆。投資者持觀望態度，外圍股市早段窄幅上落。杜指開市後升26點，見26866點，升幅約0.1%。標普指數以及納斯達克指數，早段均升約0.2%。



中美關係急劇轉差，美國突然要求中國關閉駐休斯頓總領事館，限使館人員三日內撤出，指要保護美國知識產權及個人資料。據悉，中方領館人員隨即焚燒文件，冒出白煙。消息指中方將反制，正考慮關閉美國駐武漢總領事館。



杜指重越兩萬七



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27005點，升165點；納斯達克指數收報10706點，升25點。滙控（005）美國預託證券價格曾見36.40港元，較香港收市價跌0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見540.11港元，較香港收市價升1.11港元。



美國周二突然關閉中國駐休斯敦總領事館，美國國務院事後解釋，目的是保障美國知識產權及國人個人資料，強調不會容忍中國侵犯美國主權、挑釁美國人民，同時強調總統特朗普堅持美中關係應保持對等和互惠。



北京傳將關閉武漢美總領館



在北京，外交部發言人指，美方單方面對中方發起政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞美中關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。路透社引述消息人士指，中方正考慮下令關閉美國駐武漢總領事館。



港股方面，受到美國要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領館，觸發市場恐慌情緒，昨天人民幣匯價閃跌，恒指尾段跌勢迅速加劇，並以全日低位收市，收報25057點，急回577點，完全蒸發周二所有漲幅。大市交投活躍，成交金額達1555億元。日前顯著跑贏大市的科技股跟隨大市捱沽，股王騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690），分別插4.43%、3.5%和6.24%。藍籌股近乎全線受壓，港交所（388）創新高後腳軟，急回4.95%，收報361.2元。



擔心美中關係惡化，資金尾市急速流入稀土股及軍工股，稀土（769）飆高18.18%；軍工股中船防務（317）逆市漲6.4%，收報11.3元。



國際油價造好，加上憧憬出售資產予國家管網公司，「三桶油」逆市跑出。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，投資者須客觀觀察美中關係發展，以及密切關注人民幣匯價走勢，預料恒指短期於24800點找尋支持，因上述關鍵關口，為早前大市橫行區的頂部。



