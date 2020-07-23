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人幣曾跌穿七算

2020-07-23 列印
　　美國突然要求中國關閉休斯敦總領館，市場憂慮美中關係惡化，人民幣昨午段應聲急挫，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）雙雙跌穿7算，在岸價日盤收報7.0059兌1美元，跌123點子；離岸價最多曾跌431點子，低見7.0159，但其後又重返6.99水平。市場估計人民幣續於7算附近徘徊。

　　在岸及離岸人民幣於昨日下午3時前都靠穩，早段均曾高見6.96水平。離岸價最高報6.9643，升85點子，惟3時許卻急轉直下，跌破7及7.01關口，下午6時許才喘定，跌幅漸收窄，並重上6.9994，截至晚上8時報6.9943，跌215點子。

  在岸價亦由相若時段從6.97直線向下破7，後重返7算樓下，晚上8時報6.9960。
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