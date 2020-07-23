國泰每月燒錢15億 燃油對沖恐再勁蝕

獲政府泵水拯救的國泰（293）更新財政壓力狀況，在航空業冰封情況下，預計每月「燒錢」15億元，較早前公佈最多30億元減輕一半，但航班銳減將重新面對燃油對沖大額虧損。國泰又透露，年初預留無限制用途流動資金仍剩有156億元，連同資本重組計劃的集資，料足夠多營運至少一年。



國泰昨日供股文件指出，早前披露每月「燒錢」25至30億元，是要向客戶退還高額款項所致，由於現已盡量減少客運服務，虧損現金亦已減最多一半至約15億元，並預期會維持目前水平。國泰又指，已推行多項現金保存措施，包括大幅削減客運運力、推遲交付新飛機、高層減薪及員工自願性無薪假計劃等。



流動資金可支撐一年



國泰補充，在推遲交付新機方面，已跟空中巴士達成協議，將2020年至21年交付的A350-900及A350-1000型號飛機，延至2020年至2023年交付，並將2020年至23年交付的A321neo飛機，延至2020年25年交付，據其年報顯示，該批定單涉及44架機；另外國泰亦提前與波音協商延期交付777-9飛機，涉21架機。國泰指，延期交付能在中短期節省現金開支，但強調這些措施無法完全抵銷客運收益的萎縮。



將於下月12日派中期成績表的國泰，於文件中披露上半年估計收入277億元，按年大跌逾48%，營運虧損為87億元，去年同期航空業務則賺25.5億元。國泰估計中期虧損99億元。一度擺脫燃油對沖虧損的陰霾重臨，國泰指，截至去年底，倘燃油價格變動5%，令其他股東權益部份亦相應增加，或減少約6.2億元，而由於疫情大流行致航班規模減少，目前油耗處於過度對沖狀態，即估計全年錄得大額對沖虧損。



