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美團料五年內定單增四倍

2020-07-23 列印
　　美團點評（3690）首席科學家夏華夏接受外媒訪問時表示，該公司於未來五年的外賣定單數量，將由現時每日3000萬單增長3至4倍，公司目前正在測試無人配送車，以協助現有80萬外賣車手，應對未來需求增長。

　　夏華夏指出，目前其無人配送車技術作面對不少技術及政策挑戰，預計需時3至5年才可在城市，或甚至全國大規模應用。

  但他強調，自動化不會取代快遞員工作，由於未來將會結合自動化及人力兩種派送方式，快遞員只需要專注於最後100米配送。

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