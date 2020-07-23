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人行暫停放寬貨幣政策

2020-07-23 列印
　　《路透》引述消息人士表示，中國人民銀行認為近期沒有必要進一步放寬貨幣政策，以避免過度刺激造成副作用，例如債務激增及地產市場泡沫風險等。消息人士指出，全球經濟需要多長時間復甦，仍然充滿不確定性，加上中美關係緊張升級，故政策高層希望保留彈藥空間。

　　儘管人行有可能放慢寬鬆步伐，但為了支持政府不斷加快的發債速度，或是應對經濟一旦再度趨弱，人行有必要進一步調低存款準備金率和減息。

　　就美國或通過SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）對香港及內地進行金融制裁，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵於《財經》雜誌撰文表示，除非美國政府嚴重發瘋，否則中港被踢出SWIFT可能性極低。

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