平保金科獨角獸變陣 傳陸金所擬赴美上市

正當中美關係惡化，在美國上市的中概股紛紛部署來港掛牌之際，中國平安（2318）旗下的線上財富管理平台陸金所，卻盛傳「扒逆水」到美國上市。早於2016年，已有傳聞指陸金所有意來港上市，但事隔四年後，上市計劃雖已有眉目，但掛牌地點改為美國，港交所（388）未能分一杯羹。



平保近年積極進軍金融科技領域，繼平安好醫生（1833）以及金融壹帳通分別在香港及美國上市後，陸金所將成為平保旗下另一隻孵化成功的獨角獸。據路透社引述消息人士指，陸金所尋求最早在年內赴美上市，而目前已經選定美國銀行、高盛、滙豐、摩根大通以及瑞銀，為其安排上市事宜，不過據悉公司暫時為確定集資規模以及目標估值。



陸金所，亦稱為陸家嘴國際金融資產交易市場股份公司，於2011年成立，與上述的平安好醫生、金融壹帳通以及平安醫保科技合稱為「平安四大獨角獸」。



根據平保去年年報顯示，截至2019年12月末，陸金所平台註冊用戶達4402萬戶，當中活躍投資者有1250萬戶，公司向其提供逾7000種產品及個性化金融服務，客戶資產規模達3468.56億元人民幣。



近日盛傳內地召車平台滴滴出行正在籌備來港上市，滴滴副總裁李敏在其朋友圈中澄清，IPO不是滴滴當前最優先事項，公司目前暫無相關計劃。對於網絡拍賣平台上有疑似公司的股權遭拍賣，李敏則表示，出售方身份不明，滴滴股東協議中更嚴格禁止任何私下進行的股權交易。



滴滴：未考慮來港上市



據消息人士指，早前通過上市聆訊的內地民辦高等教育企業立德教育將於下周起開始招股，早前有媒體曾引述消息人士指計劃集資7000萬美元（折合約5.46億港元），預計下月將在主板掛牌。



