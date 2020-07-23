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吉利擬登科創板　暫緩富豪合併

2020-07-23 列印
　　吉利汽車（175）擬回內地科創板上市，富豪汽車（Volvo Cars）將暫停兩者合併計劃，並擬在今年秋季恢復該合併談判。吉利汽車昨早股價未受消息影響，惟尾段隨大市下跌5.1%，收報15.64元。

　　富豪汽車發公告指，由於近期吉利汽車啟動回歸A股計劃，兩者合併談判已暫時擱置，並聲稱一旦吉利汽車結束與科創板上市有關活動，合併談判亦將隨之恢復，又擬在今年秋季恢復合併談判。

　　今年2月，吉利汽車和富豪汽車宣佈，雙方管理層正進行初步討論，以探討兩間公司業務合併重組的可能性，並計劃合併後業務，於香港及瑞典斯德哥爾摩上市。不過，當時尚未制定交易的具體時間表或詳細計劃。

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