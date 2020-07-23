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信達生物配股籌39.62億

2020-07-23 列印
　　信達生物（1801）擬進行上市後第三度配股。據銷售文件顯示，信達生物擬配售7800萬股股份，當中57%，即4420萬股為新股，其餘43%，即3380萬股來自現有股東。每股作價為49.8至50.8元，較收市價折讓3.1%至5.1%，涉資38.84至39.62億元。信達生物昨日跌1.8%，收報52.45元，仍高於配股價。

　　信達生物自2018年上市以來，曾先後於2019年10月及今年2月進行配股。具體來說，今年2月份，信達生物宣佈配售7800萬股股份，每股配股價為30.2元，較宣佈前一日的收市價31.8元，折讓約5.03%，共籌集23.56億元，以用於準備將來的產能擴張。

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