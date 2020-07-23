中環IFC外望——領展慈雲山中心商戶免租兩天

受第三波疫情影響，本港商場「減租潮」持續。領展（823）行政總裁王國龍昨日於股東周年大會上表示，而因應疫情，公司旗下商場慈雲山中心早前關閉兩天，現已免去受影響商戶兩天租金及管理費。另據本地傳媒指，九龍倉置業（1997）旗下位於尖沙咀商場海港城再向商戶，提供額外租金減免，惟同時提出延長租約至少18個月等條款。



王國龍透露，疫情下公司受到不同程度的影響，其中超市及街市生意反而更好，而旗下物業組合中有六成與超市、街市及食肆相關，另外續租率下跌亦見增加，但該公司將致力維持穩定出租率。他又指，早前推出的3億元商戶同舟計劃仍進行中，以繼續支持租戶。



物業投資計劃方面，王國龍指，疫情拖慢海外物業投資進度，目前難以估計疫情發展，以及往後對物業收入影響，物業投資預算及物色新項目上仍面對挑戰，但強調公司近期取得價錢合宜的貸款，料在融資上沒有困難。



瑞安內地商場人流僅恢復八成



團結香港基金昨日舉辦「疫情後的世界與中國：經濟、金融和科技」講座，瑞安房地產（272）主席羅康瑞與清華大學國家金融研究院院長、前國際貨幣基金組織副總裁朱民一同獲邀出席。



羅康瑞慨歎，縱使中國第二季GDP反彈，惟上海新天地的人流僅回復到去年七至八成，很多店舖沒生意，員工更擔心失業。他又指出，內地新基建需要時間才可推動經濟，故看淡下半年和明年經營環境，預期失業率和破產個案一定會上升。



朱民回應，內地消費的恢復確實疲弱，有企業破產和裁員的風險；但中國貨幣及財政政策仍有空間調整，現時企業應做好預期管理。他又表示，雖然中國第二季經濟有反彈，出口及投資都穩住，惟消費相對較弱，應該加大力度刺激消費；而現時中國財政政策較為溫和，料央行在下半年將會加強財政力度。



高瞻