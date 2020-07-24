美失業救濟初領者增十萬 美股回落 杜指跌353點

美國勞工市場數據遜預期，美股三大指數周四表現偏軟，杜指開市後曾跌174點，見26831點，而標普指數以及納斯達克指數分別曾跌0.38%和0.55%。



截至本月18日的一周，美國首次申領失業救濟人數達141.6萬人，按周增加10.9萬人，較市場預期的130萬人為多。截至本月11日的一周，美國續領失業救濟人數為1619.7萬人，按周減少110.7萬人。



美國上周新申領失業救濟人數近4個月來首次上升，投資者擔心新一輪疫情進一步打擊就業市場及經濟，是拖累美股早段下跌主因。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26652點，跌353點；納斯達克指數收報10461點，跌244點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.18港元，較香港收市價跌0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見544.82港元，較香港收市價跌12.18港元。



另外，外電引述Washington Service匯總的數據，美股企業高層紛趁高減持股票套現，近一千名企業高層在本月出售了自己公司的股票，與內部買家的比例達到五比一。在過去30年，只出現過兩次較現時更高的比例。



此外，金價續揚，逼近1900美元關。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1890美元，升24.9美元，升幅1.34%。



九置跌3.41%最弱藍籌



港股方面，投資者擔心中美矛盾持續升溫，恒指於25000水平反覆整固，受制於10天線（25346）及20天線（25334），一度跌穿兩萬五關，低位見25346點，尾段受A股走勢改善帶動，恒指收造25263點，反彈205點，兩萬五關失而復得；國指升81點，收10325點；港股交投續旺，成交總額1405億元。



尖沙嘴海港城傳續約年半換減租，引起部份商戶不滿，九倉置業（1997）挫3.41%收報29.7元，為表現最差藍籌股；同系九倉（004）插6.76%收報13.8元；希慎（014）跌1.4%收報21.15元；新地（016）跌1.23%收報92.7元；領展（823）下滑0.84%收報59.05元。



瑞聲（2018）為旗下光學業務引入小米（1810）及OPPO等戰略投資者，同時獲中金上調目標價一倍，瑞聲飆12.93%，收報59.85元，為表現最好藍籌股。