  • 2020年7月24日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 新冠肺炎口罩令何栢良陳肇始半生熟魚片

日報新聞 > 財經

金價熱炒試衝2000美元

2020-07-24 列印
        中美緊張局勢繼續升級，再燃起市場避險需求，轉炒熱黃金。昨日倫敦金價一度高見每盎司1888.57美元，紐約期金亦上探1887.9美元，兩者日內最高升幅逾0.9%，雙雙續創9年新高。縱使金價已處高位，但市場認為，中美兩國硝煙下，金價升勢將持續，隨時有機會突破2000美元大關。

        新冠肺炎疫情衝擊下，環球低息環境持續，經濟刺激措施不絕，推動國際黃金價格今年已累漲約23%。

  倫敦金及紐約期金本月初企上每盎司1800美元大關，至今未滿1個月，便已朝着1900美元關口進發；兩者距離2011年的歷史高位1921美元及1923美元，僅一步之遙。

　　由於中美兩國緊張局勢仍看不到有結束跡象，金價將繼續強烈看漲。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd