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50億人幣國債 利率逾兩厘

2020-07-24 列印
　　中國財政部公布，昨日在香港面向機構投資者招標發行50億元人民幣國債，其中2年期40億元，5年期10億元，中標利率分別為2.1厘及2.2厘。財政部上周曾表示，將在境外發行150億元人民幣國債，當中包括昨日於香港發行、並於27日（下周一）交收的50億元國債。

　　另外，財政部亦公布，6月全國國有及國有控股企業的營業總收入及利潤總額，年內首次實現月度按年增長。上月，國有企業營業總收入按年升7.1%；利潤總額升6%；稅後淨利潤則較去年同期增長7.5%。

　　今年首6月，國有企業營業總收入按年降4.9%，跌幅較首5月收窄2.8個百分點。利潤總額跌38.8%，跌幅收窄13.9個百分點。

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