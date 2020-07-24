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森信被銀行催還7.8億債

2020-07-24 列印
　　森信紙業（731）一波未平一波又起，繼上周五所有非執董集體「跳船」辭職後，昨日又被銀行催債。外電引述知情人士表示，森信紙業7.8億元貸款的提供銀行，已致函該公司，要求加速還債，部分原因是公司違反了其中一條，不可停牌超10個交易日的條款。

        外電引述消息人士稱，森信紙業於2017年簽署的7.8億元信貸協議中涉及一個要求，其股票不得連續停牌超過10個交易日。然而，公司於7月2日開始被聯交所勒令停牌，以待公司刊發與經審核年度業績有關的公布，至今已超10個交易日仍未復牌。因此，該行要求公司加速償還該筆7.8億元的貸款。





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