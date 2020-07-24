金沙上季蝕43億最勁 資金仍足可燒錢年半

受疫情打擊，有博彩企業次季業績「見紅」。金沙中國（1928）今年第二季度由盈轉虧，蝕5.49億美元（約43億港元），較首季虧損的1.66億美元擴大近2.3倍，為上市以來最嚴重的季度虧蝕，去年同期則賺5.11億美元。金沙指出，集團仍有足夠資源在「接近零」收益的狀況下，繼續「燒錢」逾一年半。



金沙公佈，根據美國公認會計原則，截至6月底止第二季度業績，淨收益總額按年減少98.1%，至4000萬美元；經調整EBITDA虧損3.12億美元，去年同期經調整EBITDA則錄得7.65億美元。期內，資本開支達3.82億美元，包括於澳門3.37美元的建造、發展及維修活動。當中，澳門威尼斯人淨收益2800萬美元，按年大跌96.7%；金沙城中心淨收益1000萬美元，按年挫97.9%。



料秋季表現轉好



金沙中國母公司LAS VEGAS SANDS CORP（LVS）主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，現時為新冠肺炎疫情恢復的早期階段，近期的放寬措施有助公司業務恢復，相信短期內當局會進一步放寬入境限制，但仍要視乎中國內地政府重新開放個人遊簽證的時間表，預料集團於秋季的表現將逐漸轉好，並對集團旅遊觀光業消費最終能復甦及未來增長前景仍然樂觀。



可動用資金36億美元



另外，金沙表示，估計每月經營開支約1.1億美元，而每月發展資本開支約5000萬美元。截至6月底止，金沙中國的現金及可供動用的流動資金的總額為36.26億美元，金沙相信母公司LVS仍有足夠資源，可以在「接近零」收益的狀況下經營逾18個月，並同時執行澳門及新加坡的發展項目。



光銀國際董事總經理林樵基表示，雖然澳門於7月中放寬入境限制，惟短期內訪澳遊客反彈未會太明顯，料第三季表現仍未會太理想，但按季表現相信會有輕微改善，而目前疫情的不確定性仍較高，預計賭收回復到疫情前的水平，仍需要一段時間。



