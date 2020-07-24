  • 2020年7月24日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 新冠肺炎口罩令何栢良陳肇始半生熟魚片

日報新聞 > 財經

渣打︰大灣區營商氣氛差 料下季改善

2020-07-24 列印
　　渣打銀行與貿發局昨日發表首份「渣打大灣區營商景氣指數」報告，渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒昨表示，今年第二季大灣區的經營現狀和預期指數分別為37和47，均低於中性線50，反映現時營商氣氛差，有輕微收縮壓力，但預期第三季經營壓力將會明顯紓緩。

  是次的調查訪問至少1000家來自大灣區11個城市、5個主要行業的企業。報告顯示，生產或銷售、新定單、產能利用率等8個分項的經營現狀指數介乎26.5至46.7；其經營預期指數都有所改善，介乎43.1至50.2，而其中僅有新定單的預期指數超過中性線50，並錄得50.2。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd