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上季多賺5.5倍 特斯拉急漲3.8%

2020-07-24 列印
　　電動汽車巨頭特斯拉昨早公佈，今年第二季錄得純利1.04億美元，按年大增5.5倍，遠勝過市場的普遍虧損預期；連續四個季度實現盈利，已符合納入標普500指數的標準。昨美股開盤前，特斯拉股價曾漲近3.8%，報約1652美元，總市值逾3000億美元。

　　特斯拉第二季營收按年下滑近5%，至60.4億美元，但仍高於市場預估的54億美元。季內特斯拉共交付9.08萬輛，按年下滑四成，主要受疫情影響，期內加州工廠曾停產將近6周。

　　該公司稱，儘管近期的生產中斷，特斯拉今年仍具備了交付超過50萬輛的產能，因此維持全年交付50萬輛汽車的目標不變。

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