中美關係緊張 疫情未見受控 港股料維持上落格局

在中美關係惡化，以及疫情肆虐衝擊下，港股上周驚濤駭浪，最終失守兩萬五千點大關。雖然夜期以及預託證券上周五均反彈，港股今日早段或可回穩，但證券界認為，政治以及疫情將會拖港股後腿，短期內仍是上落市局面。至於今日推出的恒生科技指數，相信對科技股幫助不大。



中美互撤領事館，令地緣政治風險上升，風險胃納下降，美股回軟，資金湧入金市避險。美股杜指上周五跌182點，收報26469點，納指則跌逾0.9%。金價則攀升至每盎司1902美元，只要再升約一成便見歷史新高。



避險升溫金價攀升



雖然美股回軟，但港股上周五跌勢過急，市場估計今早或可高開。恒指上周五下挫557點，收報24705點，但夜期卻反彈135點，至24820點，高水115點。按重磅股的預託證券走勢推算，港股或升至24822點，至於新加坡場外期指，亦企穩在約24800點水平。個別股份方面，騰訊（700）以及友邦（1299）的預託證券，均較香港收市升約1%，至於滙控（005）則接近持平。



雖然港股今晨有機會高開約100點，但證券界認為不明朗因素仍多。耀才證券研究部總監植耀輝認為，後市仍受中美局勢以及疫情兩大因素困擾，預計會在24200至25500點之間上落。



科技股是早前升浪主力，但在上周五跌市中，已見「北水」投資者積極沽貨。至於今日面世的恒生科技指數，市場預期最快要幾個月之後，才會有與該指數掛鈎的衍生產品面世。植耀輝指出，即使恒生科技指數面世，對相關股份幫助亦不大，反而納指走勢較具參考價值。



美國聯儲局將在本港時間周四凌晨公佈議息結果，但市場焦點落在周五凌晨美股收市後發佈業績的三大科技股，包括蘋果公司、亞馬遜以及Google母公司Alphabet。



科指登場料影響不大



除了美股之外，內地股市走勢亦對港股舉足輕重，上證綜指上周五大跌3.9%，成為拖低港股因素之一。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，內地近期貨幣政策取態審慎，不會輕易「放水」，A股有調整壓力，對港股亦不利。他說恒指在24600點有初步支持，假如跌穿則會下試23800點。如果守穩24600點，而中美局勢沒有進一步惡化，則有機會上試25500點。



