立德教育今招股 每手2626元入場

黑龍江民辦教育機構立德教育（1449）將於今日（27日）起招股，最多集資4.33億元，每手入場費2626元。公司行政總裁、主席兼執行董事劉來祥認為，疫情期間網上教學成為重要教育模式，但網上授課不可能完全替代實體教學，相信疫情後將採用兩者結合的教育模式。



立德教育全球發售近1.67億股，本港公開發售佔10%，每股定價介乎2.1至2.6元，每手1000股，入場費2626.2元，本周四（30日）截止招股，預計8月6日掛牌，華泰金融為獨家保薦人。是次招股引入4名基石投資者，合共認購1234萬美元（約9568萬港元），當中包括永隆銀行伍氏家族成員伍尚敦，認購金額為100萬美元。



疫情期間學生無法返校，作為公司收入來源之一的住宿費需要退還，劉來祥表示，退還學生的住宿費用大概涉及100萬元人民幣左右，對集團收入佔比不大，因此對公司整體收益率無礙。另一方面，公司在新疫情形勢下，多種教學活動有創新，同時亦計劃與其他網上教育平台展開合作及對外擴張，相信能夠增加多元化收入。



理想汽車赴美籌75億



劉來祥又指，因立德提供的是學歷教育，根據國家教育部下達的招生計劃錄取學生，與一般非學歷的進修等課程不同，因此相信今年及明年招生情況，均不會因疫情出現阻礙。學費方面，他指目前旗下院校學費，屬省內偏低水平，會有上漲空間，未來會較為穩健調整。



另外，雖然中美摩擦再起風波，但仍有內地公司繼續赴美上市，據外媒報道指，內地新能源汽車製造商理想汽車，預計發行最多9600萬股美國預託證券（ADR），發行價介乎8至10美元，最多集資9.6億美元（約74.88億港元）。據悉，理想汽車剛於本月完成新一輪戰略投資，涉及金額達3.8億美元，投資方包括美團（3690）及其創始人王興、王慧文以及字節跳動。



