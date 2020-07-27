市場簡訊

——思捷環球（330）公佈，Martin Weckwerth已辭任獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席，以及審核委員會成員，於上周五（24日）生效；並確認Weckwerth與董事會並無意見分歧；另外隨Weckwerth辭任後，集團未能遵守上市規則中獨立非執行董事，必須佔董事會成員人數至少三分一，以及按上市規則規定的組成薪酬委員會，集團現正努力物色適合人選，盡快填補空缺。







——已向百慕達最高法院提交清盤呈請的森信紙業（731）公佈，已收到法院令狀，內容有關德勤．關黃陳方會計師行之黎嘉恩及何國樑，以及Deloitte Ltd.之Rachelle Ann Frisby，已獲委任為公司共同臨時清盤人，以處理公司債務重組、尋找投資者及融資方、監督現有董事會等事宜。







——路透社報道，阿里巴巴（9988）及創始人馬雲遭印度法院傳召。一名曾任阿里旗下UC瀏覽器的印度僱員稱，其因對公司應用程式的審查制度及虛假新聞內容提出反對，而遭到解僱，因而要求阿里賠償26.8萬美元（約208萬港元）。路透社引述相關文件表示，該名前僱員稱公司曾審查對中國不利新聞，而且UC推出容易引發社會及政治動盪的假新聞；當地法院要求阿里及馬雲等於本月29日出庭，又要求公司及管理層在30天內提供書面答覆。網傳阿里回應，表示UC一直堅定致力於服務印度市場和保護本地員工的福利，政策符合當地法律，因這件事還在審判中，無法對這個問題作進一步評論。







——北京汽車（1958）公佈，董事會建議委任廖振波為公司非執行董事，任期自公司股東大會批准之日起，至第三屆董事會任期結束時止。另外，閆小雷因工作調動，已辭任公司非執行董事、董事會戰略委員會成員及審核委員會成員職務，自上周五（24日）生效。



