避險刺激金價見新高 關注新刺激方案 美股上升

市場關注本周科技股業績、聯儲局議息會議、經濟數據及新一輪刺激方案談判進展等，美股上升。杜指早段報26579點，升109點；標普500指數報3232點，升16點；納指報10473點，升110點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26584點，升114點；納斯達克指數收報10536點，升173點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見35.11港元，較香港收市價跌0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見530.13港元，較香港收市價升10.13港元。



聯儲局將於周二及周三一連兩日議息，市場預期利率和QE政策不變，惟投資者仍關注主席鮑威爾屆時可能談及其他有需要的經濟刺激措施。



美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，特朗普政府有望在近日針對新冠肺炎發佈新的治療方法或疫苗。



疫苗進入臨牀最終階段



美國生物科技大廠莫德納（Moderna）將於今日進入疫苗臨牀試驗的最終階段，在3萬名受試者中，一半將接受疫苗，剩餘受試者則接受安慰劑。該公司早前預計自明年起，每年將能提供5億劑疫苗，且供應量有望達到最多10億劑。



有分析員表示，針對疫情對美國經濟的影響，市場正在關注美國國會短期內是否推出新一輪刺激措施，若落實推出，市場情緒將繼續向上，並對沖疫情衝擊，直到美國大選來臨。



中美爭拗白熱化，美元指數跌勢不停，國際黃金價格則節節攀升，更突破2011年歷史高位，倫敦金昨日一度高見每盎司1945.10美元，日內最高升幅達2.28%；紐約期金亦上探1941.9美元，升2.23%，兩者離2000美元大關更近一步。



金價昨破頂高見1945美元



市場避險需求日漸膨脹，黃金避風港地位再度凸顯，今年流入黃金交易所買賣基金（ETF）的資金已超過2009年創下的紀錄。金價爆升，本港金條銷量急增，亦有市民趁機沽金「揸」現金，飾金牌價亦彈升，每兩賣出價突破2萬元，周生生飾金牌價每兩更高達2.121萬元。



黃金行情火爆下，本港足金飾品價亦彈升，其中周生生（116）每兩賣出價達2.121萬元；周大福（1929）緊隨其後，999.9飾金每兩賣出價2.08萬元；六福（590）及謝瑞麟（417）的賣出價均為2.079萬元。大行亦不斷唱好國際黃金。瑞銀發表報告，調高未來1年的金價預測，下半年目標由原本的1900美元升至2000美元，明年3月及6月目標亦上調100美元，分別至1950美元及1900美元。