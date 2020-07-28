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美匯失守94關口續弱勢

2020-07-28 列印
　　美匯指數進一步走弱，失守94關口，曾低見93.609，創近兩年低位。在美元弱勢下，人民幣一度升穿7算，人民幣在岸價（CNY）日盤收報7.001兌1美元，漲152點子。

  有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）表示，中美兩國衝突升級，或觸發資本戰，並對美元匯價構成重大傷害。

　　截至香港時間晚上約9時半，美匯指數報93.814，跌0.66%；離岸人民幣（CNH）則報7.0054兌1美元，升119點子，日間最高曾見6.9964。

　　達利奧接受霍士新聞訪問時表示，中美衝突可能衍生貿易戰、資本戰、貨幣戰，甚至地緣戰爭，認為有關情況連同寬鬆財政政策，或對美元帶來重大傷害。
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