泰格醫藥今招股 入場價10100元

近年港股市場改革着墨於生物科技板塊，吸引不少生科股來港上市，即使在環球政治摩擦加劇下，仍有生物醫藥板塊新股繼續掛牌。據市場消息指，有望成為今年生科板塊「集資王」的泰格醫藥（3347）將在今日起招股，入場費約10100元。



泰格醫藥擬在全球發售1.07億股，招股價介乎88至100元，最高集資107億元，每手100股，入場費10100.77元，本周五（31日）截止招股，預計8月7日掛牌，美銀證券、海通國際、中信證券及中金為聯席保薦人。



泰格醫藥於2012年在深交所上市，股價至今升逾20倍，若以昨日A股收市價103.84元人民幣計算，H股定價較其A股價格折讓一成二至兩成四。泰格醫藥自今年4月下旬遞交上市申請以來，A股股價已升37.7%。



根據資料顯示，早前有投資藥明康德（2359）以及藥明生物（2269）的高瓴資本，早在2017年已經購入750萬股泰格醫藥A股，港股公開發售前持股比例達1%。



泰格醫藥招股在即，致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，有投資者關注該股，因生物科技板塊仍是「當炒」板塊，而且較該公司更早上市的同類企業藥明康德以及康龍化成（3759）港股表現不錯，因此不少投資者對該股抱有期待。因近期上市及造好的生科公司仍不少，相信資金、受熱程度等可能會較早前的明星新股「差少少」，但市場仍預期能夠有幾成升幅。



另外，立德教育（1449）昨日起招股，首日合共錄得9397萬元孖展認購，公開發售部份超額認購逾1倍。當中輝立錄得4000萬元，富途及耀才則分別錄得2494萬以及1000萬元。



立德首日IPO告超購



據彭博引述消息指，瑞信於2018年曾向支付寶母企螞蟻集團投資約1億美元（折合約7.8億港元），瑞信有望在螞蟻集團上市後獲得一筆可觀回報，瑞信及螞蟻集團均不予置評。



