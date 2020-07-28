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科指首日登場跌87點

2020-07-28 列印
　　投資者避險情緒升溫，恒指先升後回軟，並失守50天線（24630），收報24603點，下降102點，大市成交金額縮減至1256億元。「港版納指」恒生科技指數昨日登場，首日表現波動，最後收報6774點，跌87點，30隻成份股中僅6隻錄得升幅。

　　恒生科技指數昨日正式面世，惟大部份科技股跟隨大市降勢。騰訊（700）跌1.52%，收報520元；美團（3690）降2.99%，收報185元；小米（1810）插3.05%，收報14.64元。銀河證券業務發展董事羅尚沛預料，目前及短期恒指屬好淡友互相角力的格局，市場將聚焦於個別企業的業績。

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