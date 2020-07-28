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新三板「精選層」開市

2020-07-28 列印
　　內地新三板「精選層」昨正式開市，首批已完成公開發行的32間企業掛牌。內媒新京報引述北京金融監管局指，北京將加強與證監會等監管部門溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回國發展。

　　新三板「精選層」即選取其中的「優質企」，與此前僅有定向發行融資不同，「精選層」股票掛牌時同步進行公開發行。首批32家「精選層」企通過公開發行合計募集資金達94.5億元人民幣。32隻股昨全部高開，但隨後明顯下挫，截至收盤僅10隻股錄得升幅。

　　中證監去年底啟動全面深化新三板改革，重點措施包括增設「精選層」，形成「基礎層-創新層-精選層」三層市場結構，以及建立「精選層」轉板機制等。

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