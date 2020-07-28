全球放水製造游資 任志剛憂爆金融危機

行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受金融學院專訪時表示，是次由新冠病毒疫情引發的危機不易處理，經濟因此突然停擺，多國央行不斷量寬，全球有大量游資，「擔心第三次金融危機可能已在醞釀當中」。



任志剛表示，今次危機有別過往，由疫情引發，導致經濟突然停擺，所有事情都必須停頓下來，並不容易處理，因先前兩次金融危機帶來的問題尚未解決，世界各地仍有大量游走的資金，國際資本依然相當波動、具惡意和龐大，有問題的金融文化還存在，在這情況下，尤其美國聯儲局和其他央行繼續採取量化寬鬆政策，向經濟注入更多資金，問題便相當嚴重，他擔心第三次金融危機可能已在醞釀當中。



憂美元大跌多於港元



他指出，香港累積了頗多的儲備，財政司司長雖然推出一份接近10%GDP的赤字預算案，但在非常時期，用一部分儲備來撐經濟是相當合理的。



聯匯方面，他指香港擁有龐大儲備，又有一個非常穩健和透明的制度，市場對聯匯的信心由此經過多年建立而來。他對聯匯充滿信心是毫無疑問的，他反而「擔心美元大幅下跌，而不是港元承受貶值壓力」。他說，當年選擇將港元與美元掛鈎，正因香港屬外向型經濟體、美元是國際貨幣和儲備貨幣，現在這兩個因素並沒太大變化，而且美元地位也不會明天消失。他認同目前美元仍沒替代品，但相信美元「替代品終會出現，這只是時間問題」。



他擔心美國可能在金融環節採取某些針對中國、甚至香港的行動，但認為以美國的宏觀經濟表現，採取有關行動實屬不智，這會削弱美元的角色。



