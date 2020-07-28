集團指，正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國及英國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。恒大健康近年頻頻發展電車動業務，首架新能源車「恒馳1」或將於今年面世。
恒大健康擬更名恒大汽車
集團指，正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國及英國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。恒大健康近年頻頻發展電車動業務，首架新能源車「恒馳1」或將於今年面世。
抗疫加辣四式 聚會限兩人 全日禁堂食
第三波疫情爆不停，不明源頭病人不斷增加，迫使政府急推四項「加辣」措施抗疫，包括禁止食肆全日堂食、限聚令由四人收緊至兩人、關閉游泳池及體育場所，以及強制市民在室內外公眾地方戴口罩，由周三零時生效，為期七...
2020-07-28
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外交部：對美錯誤行徑必要反應 美駐成都領館關閉中方接管
美國駐成都總領事館昨早關閉。中國外交部發言人汪文斌回應指，中國的舉動是對美方錯誤行徑的正當和必要反應，又指是美方政治挑釁在先。美國七月二十一日突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館。中方在嚴正交涉不果後，於...
2020-07-28
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數百人確診 源頭不明 美國23州爆沙門氏菌感染
美國不但面臨反種族示威的影響，也要面對國內新冠疫情確診數字高企的衛生問題，近日美國有二十三州再爆沙門氏菌感染，目前已有數百人確診，尚無死亡病例。美媒報道指，此次感染的沙門氏菌菌株具體來源，尚未明確。而...
2020-07-28
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附設私家泳池 溋玥．天賦海灣敞亮大廳高貴雅致
大埔白石角為新晉豪宅地段，是次精選該屋苑中，斥資千萬裝潢的獨立大屋，實用面積2821方呎，為4房雙套設計，一屋高貴雅致，具有豪宅風範，屋外連有1371方呎大花園，並自設私家泳池，方便戶主暢泳。 ...
2020-07-28
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避險刺激金價見新高 關注新刺激方案 美股上升
市場關注本周科技股業績、聯儲局議息會議、經濟數據及新一輪刺激方案談判進展等，美股上升。杜指早段報26579點，升109點；標普500指數報3232點，升16點；納指報10473點，升110點。 ...
2020-07-28
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山神別秋「玻」
祖雲達斯提早封王，今晚意甲拿玻里主場對次席的國際米蘭來說已屬例行公事。可是，藍黑軍團向曼聯續借阿歷斯山齊士踢歐霸被拒，令今仗極可能成山神在聖西路的告別戰，勢傾盡全力領軍奏捷，主勝捧得過。 （Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周三凌晨3:45直播） 祖雲達斯提早奪標，國米又穩奪意甲前四歐聯席位，拿玻里亦藉着捧走意大利盃而得歐霸席位，令今仗淪為例行公事。可是，藍黑軍團向曼聯續借山神打歐霸被拒，又不想買斷合約，令他或要在今季最後一仗主場跟球迷道別，行政總裁莫拉達承認：「我們希望他可以出戰歐霸，事情卻出現阻滯，但未到最後我們仍...
2020-07-28
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Panthere de Cartier 野性美洲豹 開創跨世代瑰寶風尚
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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抗疫長肉上圍升半Cup 32E莊端兒 曾上古怪船P跳船走
新冠肺炎疫情第三波大爆發，32E莊韻澄（前名莊端兒）認有「抗疫疲勞」，運動量降低食量就增加，體重由51kg升到55kg，再加埋做咗豐胸代言人要接受按摩療程，32E「導彈胸」升咗半Cup，連着開嘅泳衣同...
2020-07-28
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社論——救救飲食業 防雪崩沒頂
第三波疫情持續惡化，港府急推「加辣版」抗疫措施，向食肆下「堂食禁令」，過去半年已飽受衝擊的飲食業，即時陷入嚴冬。由於飲食業聘用大量基層員工，近期有不少食店結業，一旦湧現倒閉潮，業內已高達一成四的失業率勢必再升，將引起嚴重的民生後遺症。政府和業主是時候伸出援手，協助飲食業捱過這次狂潮的衝擊。 政府早前禁食肆晚上堂食，業界已叫苦連天，現在為加強抗疫，擴大至全日禁堂食，飲食業即時墮崖。香港餐飲聯業協會指目前有一千二百間食店暫停營業、另外四千多間提早關門，擔心將有更多食店執笠收場。據業內人士指，不少商場的租約附帶條款，要求食肆租客作個人擔保，即使無力交租，業主依據租約，一樣可以追究...
2020-07-28
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輝灑自如——專業掛帥 經得起輪換
近年有感在賽馬傳媒的世界裏，專業價值一直在下降，在我過往撰寫的稿件中，這個話題已提出過不下十次八次。最近與友人談起，其實這個情況不止出現在賽馬傳媒，而是遍佈所有範疇，這是因為當網絡世界充斥愈來愈多資訊，打開谷歌、維基，所有人都可以輕鬆地吸收如罐頭般的知識，只須稍加包裝加上靚的擺盤，便可變成自己的理論，但實際上轉來轉去其實都是一樣的東西，而且真偽也成疑，心水清的朋友當可明白。 但不能抹殺的是，這是無可避免的時代轉變，真正具經驗、專業知識的人，如何去捍衞自己的位置，也是一個熱門話題。因為料子不夠的人，如果滿足於現況而不自強，能夠存活的時間也不會多，世代輪換愈頻繁，質素只會愈參差...
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