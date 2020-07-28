  • 2020年7月28日 星期二
  • 33º
  • 57%
熱門： 禁堂食張建宗袁國勇新冠肺炎BNO

日報新聞 > 財經

恒大健康擬更名恒大汽車

2020-07-28 列印
　　早前擬更改每手買賣單位的恒大健康（708）公佈，建議改名為中國恒大新能源汽車集團，簡稱「恒大汽車」，因為新能源汽車已成為集團最重要的業務。董事會認為，建議更改名稱符合公司及股東整體利益。

　　集團指，正全力發展新能源汽車業務，已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國及英國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。恒大健康近年頻頻發展電車動業務，首架新能源車「恒馳1」或將於今年面世。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd