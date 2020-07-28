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內地六月工企利潤增11.5%

2020-07-28 列印
　　國家統計局昨公佈，6月規模以上工業企業利潤總額6665.5億元（人民幣，下同），按年增11.5%，增速較5月加快5.5個百分點，並創下15個月新高。累計今年上半年，工業企業利潤總額按年降12.8%，降幅較首5月份收窄6.5個百分點。

　　國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，6月工業利潤增速較5月加快，主要受惠於工業品價格降幅收窄，初步測算，6月工業品價格變動帶動工業企業利潤增速，比5月提高5.3個百分點。其次是工業生產和銷售增長加快，企業規模擴張帶來盈利增加。

　　朱虹認為，上半年工業企業利潤增速呈現「前低後高、由降轉升」走勢。但受疫情衝擊，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍面臨不少困難，利潤增長結構有待改善。

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