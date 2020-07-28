中環IFC外望——宏利：新冠肺炎索償近600宗

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道透露，截至5月底，公司涵蓋的新冠肺炎相關索償近600宗，成功索償率逾九成。另外，宏利推出「活耀人生危疾保2及加強版」，原有的「活耀人生危疾保」則會下架，但現有客戶可繼續持有，亦可選擇購買新產品進行更新。



宏利表示，新產品可為危疾後嚴重影響日常生活的傷殘，提供額外100%保障，以及就深切治療住院提供保障，涵蓋受傷及將來未知疾病等。



紀榮道表示，保費受年齡、性別及保費年期等不同因素影響；若客戶購買「活耀人生危疾保2」，以35歲非吸煙男性、名義金額6.25萬美元，保費年期25年為例，保費將較舊產品貴2%至3%。



另外，香港永明金融推出新分紅保險計劃「傳富儲蓄計劃」，有5年及10年期保費繳付期選擇，若選擇10年繳費，年供保費入場門檻為750美元，即平均每月保費只需488港元，低過市場同類產品約30%。該計劃又為5年供款特設自選價值增強保障，如客戶一次過繳付5年保費，可較年供情況提早5年保證回本，即14年便歸本。



中港消費者網購重視「性價比」



會計師事務所畢馬威昨日發表調查報告指，在疫情下中國內地和香港市場愈來愈多消費者轉用網上購物，並傾向利用社交媒體或電子平台作為與企業溝通的主要渠道，而「性價比」則為網購的重要考慮因素。



報告指，現時大型雜貨零售商網上服務使用量淨增幅中，內地和香港均在前四大市場之中；在非雜貨領域的網購服務使用量增長中，香港躋身前四位。內地新網購模式興起，如透過網紅直播、自建電子商貿及社交媒體內的商業社區銷售，顯示電子商貿渠道在中國零售市場的重要性和影響力。



調查發現，在疫情開始後，香港和內地消費者都把 「性價比」 列為影響購買決定的關鍵因素。



70%香港受訪者及51%中國內地受訪者認為「性價比」很重要，而全球平均比率為63%。



高瞻