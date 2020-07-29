美企季績未見驚喜 聚焦財政方案 杜指跌205點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26379點，跌205點；納斯達克指數收報10402點，跌134點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見35.31港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見534.87港元，較香港收市價跌8.63港元。
麥當勞3M放榜齊挫
美國重磅股季度業績好壞參半，麥當勞公佈，今年第二季盈利4.84億美元，下跌68%，收入減少三成，但仍略高於市場預期。3M公司公佈，第二季盈利12.9億美元，按年升14%，經調整每股盈利1.78美元，略低於市場預期。麥當勞與3M公佈業績後，股價均偏軟，並拖低大市，麥當勞股價早段跌約2%，至於3M更跌近5%。金價由高位稍見回落，現貨金每盎司下跌6.3美元，報1938.2美元。
另一方面，美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一公佈共和黨的最新財政刺激方案，規模高達1萬億美元，方案內容包含提供每人1200美元現金；此外，現階段先將每周的額外失業救濟金，由600美元削減至200美元，直至9月底，其後會將失業金設定在原有工作薪酬的七成。
由於共和民主兩黨對於支出規模有分歧，接下來兩黨將針對不同版本刺激計劃進行談判，市場將聚焦磋商結果。
港股方面，美國新一輪提振經濟措施即將出台，加上疫苗有望年底推出，港股重上50天線（24649），但受重磅股滙控（005）拖累，恒指僅升169點，收報24772點；成交金額減至1124億元。科技指數掛牌翌日升幅顯著，收報7012點，升237點。
港股反彈169點
內地股市全線造好，上證指數連升兩日，收報3227點，升0.71%；深成指數收報13144點，揚1.29%；兩市成交合計8980億元人民幣。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市近況表現普通，炒股不炒市格局將維持，恒指則料於二萬五關口拉鋸。