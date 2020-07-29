近日英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品《地中海景觀2017》周二由倫敦蘇富比拍賣。據知情人士透露，班克西將作品的拍賣所得捐給巴勒斯坦一家醫院。 據蘇富比網站上的描述，這件作品是由三幅油畫組成，上面描繪的景象是波濤洶湧的海景，和被丟棄的救生衣及救生圈佔據的海岸線，暗示二○一○年代歐洲難民危機中，在海上逝去的生命。 蘇富比表示，這件作品拍賣的全部所得，將捐給一間在伯利恆的醫院，用作建設急性中風病房，並添購兒童用的復健設備。 「圍牆酒店」位於以色列佔領的約旦河西岸城市伯利恆，是班克西二○一七年協助建立的。

2020-07-29