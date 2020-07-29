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國泰供股權急瀉兩成

2020-07-29 列印
　　國泰航空（293）早前公佈以每股4.68元供股集資，其供股權（2916）交易價在周一坐過山車後，昨日急跌近兩成，至0.65元。其正股股價則繼續尋底，收報5.45元，跌3%，續於2001年以來低位徘徊。

　　另一方面，全球航空業冰封，國泰有大量客機多個月來均閒置，不過由於颱風季節將至，國泰決定將三分之一飛機轉移到外國，首批機隊將轉移至澳洲沙漠地區。

轉移60飛機往沙漠

　　國泰昨日公佈，在謹慎運營及資產管理的考量下，決定在未來幾個月，將三分之一國泰航空及國泰港龍客機轉移到海外，首批航機定址在愛麗絲泉，該城市位於澳洲中部。上年底兩間航空公司共營運182架客機，即可能調動約60架飛機泊往外地。
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