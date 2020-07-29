滙控傳研售歐美業務 低見34.1元逼歷史低位

滙豐控股（005）已成中美角力的磨心，為應對當前形勢，據彭博社引述知情人士指，滙控主席杜嘉祺監督歐美業務的全面檢討，以便出售有關業務。報道又指，滙控擔心香港聯繫匯率可能受到衝擊所帶來的影響。在連串的不利消息下，滙控股價繼續插水，昨一度大跌3.5%，低見34.1元，逼近2009年金融海嘯時的33元歷史低位。滙控昨日香港收報34.8元，下跌0.55元或1.6%，成交金額19.14億元。



彭博報道，杜嘉祺正在監督集團對美國和歐洲業務的全面檢討，以期把無法補救的業務剝離，因為他愈來愈質疑2月份宣佈裁員3.5萬人的計劃，是否足以令滙控恢復動力。滙控上周遭中國媒體炮轟後，就其在華為事件中的角色打破沉默作出澄清。而隨著政治局勢惡化或危及滙控，其高層曾與英倫銀行作出商討，並研究聯匯可能受到衝擊的影響。



滙控拒絕評論其重組工作。去年滙控資產近3萬億美元，但其股東回報率卻不足4%，低於摩根大通逾10個百分點。



料重組行動更嚴厲



滙控明顯需要提高利潤的的地區就是歐美，去年歐洲佔了集團近半資產，但卻錄得虧損，而美國業務則受到成本高昂的龐大分行網絡拖累。滙控將於8月3日（下周一）公佈中期業績，市場料滙控將採取更加嚴厲重組行動。高盛分析師表示，是次疫情可能會促使滙控進行更具野心的重組。另有分析師認為，其策該應對出售業務持開放態度，但在當前市場情況下，不會對其出售業務有太高期望。



此外，彭博報道，杜嘉祺有很多時間花在美國上，滙控亦有知會英國當局有關他的行蹤。他最初在2017年出任主席時從香港轉到倫敦駐守。據三位知情人士稱，實際上去年他已駐在紐約，其決定也引起一些高層的關。然而，不論他以何地為家，他的工作重點仍以重返為集團賺取最多盈利的亞洲和香港為主。



滙控發言人指，杜嘉祺作為國際銀行的主席，合約並無規定他的居住地。



